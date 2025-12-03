Hà Anh Tuấn mang phim tài liệu chiếu tại rạp

Sau hành trình tại Liên hoan phim Việt Nam 2025, bộ phim tài liệu âm nhạc Chân trời rực rỡ sẽ chính thức có mặt tại các rạp chiếu từ ngày 12-12.

Poster phim tài liệu Chân trời rực rỡ. Ảnh: ĐPCC

Việc đưa một phim tài liệu độc lập ra rạp thể hiện mong muốn mở rộng cuộc đối thoại về bản sắc Việt đến nhiều tầng khán giả, tiếp cận thêm nhóm khán giả trẻ đang quan tâm tới các sản phẩm văn hóa có chiều sâu.

Ê-kíp kỳ vọng bộ phim sẽ khơi gợi những giá trị, kết nối con người lại với nhau trong một thời điểm mà sự sẻ chia và đồng cảm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Phim tài liệu Chân trời rực rỡ hứa hẹn dẫn khán giả bước vào một câu chuyện sâu sắc về tình yêu nước, quê hương và căn tính Việt, được kể lại qua âm nhạc và những ý niệm mới lạ tưởng chừng như đi ngược lại quan niệm quen thuộc về nguồn cội.

Hành trình tìm về nguồn cội là sợi dây xuyên suốt bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Câu chuyện trong Như chưa hề có cuộc chia ly cũng được đan cài tinh tế trong phim. Ảnh: ĐPCC

Việc lựa chọn phát hành bộ phim từ ngày 12-12 cũng rất đặc biệt. Đây là thời điểm Hà Anh Tuấn khởi động đêm nhạc Rose - phiên bản đặc biệt của chuỗi concert Sketch a rose sẽ diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 17-1.

Trước khi ra rạp, tại LHP Việt Nam 2025, bộ phim đã được trao giải thưởng của ban giám khảo hạng mục phim tài liệu, đồng thời có tên trong đề cử Thiết kế âm thanh xuất sắc.

Phim chính thức phát hành từ ngày 12 đến 21-12 tại hệ thống Galaxy Cinema, BHD và Lotte trên toàn quốc.

HẢI DUY