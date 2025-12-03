Anh em NSƯT Bạch Long – Thành Lộc lồng tiếng phim hoạt hình

Bộ phim hoạt hình Vua của các vua gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng gồm những tên tuổi đình đám, trong đó có hai anh em NSƯT Bạch Long - NSƯT Thành Lộc.

Nhà phát hành CGV Việt Nam vừa công bố thông tin bộ phim hoạt hình Vua của các vua (tựa Việt: The King of Kings) ngoài phiên bản phụ đề, sẽ có phiên bản lồng tiếng Việt.

Dàn nghệ sĩ đình đám lồng tiếng cho phim hoạt hình Vua của các vua. Ảnh: CGV

Đáng chú ý, phiên bản này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Bạch Long, nghệ sĩ Tú Trinh, Khánh Hoàng, diễn viên lồng tiếng Đạt Phi, Huyền Chi, Trần Ngọc San và các diễn viên Minh Long, Trương Hạ, Minh Thành…

Trong đó, NSƯT Thành Lộc sẽ lồng tiếng cho nhân vật Charles Dickens còn NSƯT Bạch Long lồng tiếng cho nhân vật Vua Hê-rô-đê.

Theo đại diện nhà phát hành, mỗi nghệ sĩ đều được lựa chọn dựa trên chất giọng, sắc thái phù hợp với từng nhân vật, qua đó giữ vững tinh thần trang trọng và nhân văn của nguyên tác.

Hai anh em NSƯT Thành Lộc - Bạch Long cùng lồng tiếng cho một dự án. Ảnh: CGV

Trong dàn nghệ sĩ lồng tiếng cho tác phẩm lần này, đáng chú ý nhất là diễn viên Hứa Vĩ Văn khi lần đầu góp giọng trong một dự án lồng tiếng. Đặc biệt hơn, vai diễn lồng tiếng đầu tay lại chính là Chúa Giê-su - một trải nghiệm mà anh gọi là “hạnh phúc thiêng liêng”.

Bản lồng tiếng Việt của phim sẽ tôn trọng nguyên tác gốc

Điểm đặc biệt của phiên bản tại Việt Nam là bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi nhóm dịch Các giờ kinh phụng vụ, nhóm dịch uy tín trong lĩnh vực phụng vụ và Kinh Thánh. Nhờ đó, từng lời thoại của bộ phim được giữ đúng tinh thần nguyên bản, sự trang nghiêm của phụng vụ và chiều sâu ngôn ngữ tôn giáo.

Trước đó, phim đã ra mắt tại Bắc Mỹ vào tháng 4 và cán mốc doanh thu ấn tượng, đạt 60,3 triệu USD trong 17 ngày, trở thành bộ phim hoạt hình dựa trên Kinh Thánh có doanh thu mở màn cao nhất. Phim hiện đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 77 triệu USD.

Tại Việt Nam phim khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 12-12.

HẢI DUY