Điện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2025

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38 (từ 27-10 đến 5-11-2025) đánh dấu bước tiến mới của điện ảnh Việt Nam với chuỗi hoạt động quảng bá chuyên nghiệp, giàu bản sắc và nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Sự kiện Vietnam Night tại Nhật Bản thu hút nhiều đại biểu khách mời

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2025, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến quy mô gồm: hội thảo “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực - Vươn tầm toàn cầu”, đêm giao lưu Vietnam Night và gian hàng quảng bá điện ảnh Việt Nam tại chợ phim. Đây là lần đầu Việt Nam hiện diện tại một liên hoan phim hạng A với không gian độc lập, chuyên nghiệp và giàu bản sắc.

Hội thảo “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực - Vươn tầm toàn cầu”

Tại hội thảo diễn ra ngày 30-10, các diễn giả trong và ngoài nước khẳng định “hợp tác” là chìa khóa để điện ảnh Việt vươn tầm khu vực. TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) nhấn mạnh, điện ảnh Việt đang trỗi dậy mạnh mẽ, doanh thu phòng vé đã vượt mức trước đại dịch và thị phần phim Việt đạt 44% trong năm 2024. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho rằng, điện ảnh là sức mạnh mềm thúc đẩy du lịch, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Nhiều nhà sản xuất quốc tế đến từ Nhật Bản, Canada, Indonesia bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các dự án phim sắp tới. Các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Điện Biên chia sẻ chính sách “một cửa - một đầu mối” để hỗ trợ đoàn phim, miễn giảm chi phí tại di tích, danh thắng và phát triển kho dữ liệu số về văn hóa, du lịch phục vụ sản xuất.

Các đại biểu gặp gỡ tại chương trình

Sự kiện Vietnam Night với chuỗi hoạt động quảng bá điện ảnh Việt tại Nhật Bản cũng quy tụ hơn 350 khách mời quốc tế, gồm nghị sĩ Nhật Bản, lãnh đạo các hiệp hội điện ảnh, đạo diễn, diễn viên và doanh nhân hai nước. TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh, Vietnam Night là biểu tượng cho khát vọng vươn tầm quốc tế của điện ảnh Việt. Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá sự kiện là diễn đàn quý báu kết nối cộng đồng làm phim Việt - Nhật, mở ra nhiều cơ hội đồng sản xuất.

Gian hàng Việt Nam tại chợ phim thu hút đông đảo khách quốc tế. Không gian trưng bày giới thiệu bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim cùng các bối cảnh nổi bật như Vịnh Hạ Long, Sơn Trà, Mộc Châu, Pá Khoang... TS Ngô Phương Lan cho biết, đây là bước tiến mới giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà sản xuất phim toàn cầu.

MAI AN