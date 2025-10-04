Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ngày 4-10, đoàn Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến nhà thăm, chúc sức khỏe 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Chính (sinh năm 1937, ngụ xã Đất Đỏ); Trần Thị Lưỡng (sinh năm 1933, ngụ phường Bà Rịa).

Đi cùng đoàn có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM, cùng lãnh đạo phường Bà Rịa, xã Đất Đỏ.

Đoàn đã đến nhà thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính. Tại đây, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và bày tỏ niềm vui khi biết mẹ Nguyễn Thị Chính sống vui, khỏe mạnh. Đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính có 3 người con trai, trong đó 1 người con và chồng của mẹ là liệt sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đoàn cũng đến nhà thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng. Mẹ Lưỡng có chồng và 2 người con là liệt sĩ. Cả cuộc đời mẹ là sự cống hiến, đóng góp, hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng quê hương, đất nước.

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Lưỡng. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn ghi nhớ, chăm lo và thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, xem đây là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng đối với thế hệ đi trước.

