Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 30-8, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay (90 tuổi, phường Bà Rịa), nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay

Đi cùng đoàn đại biểu có các đồng chí: Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo phường Bà Rịa.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay có chồng và con trai đều anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vượt qua nỗi đau mất mát người thân, mẹ gồng gánh, tần tảo nuôi cả gia đình.

z6960127735329_69f73952cacebbabec3556e51d35943b.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Đay, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn ghi nhớ, chăm lo và thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, xem đây là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng đối với thế hệ đi trước.

