Kỷ luật 2 cán bộ trong vụ "đề xuất trưng dụng lầu Bảo Đại làm chỗ ở"

Liên quan vụ "đề xuất trưng dụng lầu Bảo Đại làm chỗ ở cho cán bộ", Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật đối với 2 cán bộ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa và ông Lê Xuân Lợi, Phó Giám đốc trung tâm.

Lý do, ông Lê Xuân Lợi tham mưu, còn ông Trần Đức Hà trực tiếp ký ban hành văn bản đề xuất trưng dụng 2 phòng của biệt thự Vọng Nguyệt - Khu di tích biệt thự Cầu Đá (hay còn gọi là lầu Bảo Đại) làm nơi ở cho 2 cán bộ (một Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL và một Phó Giám đốc Trung tâm).

dasua-0949.jpg
Biệt thự Vọng Nguyệt nhìn từ trên cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy nội dung văn bản đề xuất là trái quy định của pháp luật, vi phạm Luật Di sản văn hóa, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hình ảnh địa phương.

Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 7-7, trung tâm có ban hành văn bản số 465/BTDT-HCTH gửi Công ty CP Đầu tư Khánh Hà với nội dung đề nghị hỗ trợ tạm thời bố trí 2 phòng thuộc biệt thự Vọng Nguyệt làm nơi ở cho 2 cán bộ. Đến ngày 9-7, trung tâm ban hành văn bản số 475 để thu hồi văn bản 465 ngày 7-7 với lý do “sau khi rà soát lại, nhận thấy việc ban hành công văn nêu trên là chưa phù hợp và chưa đúng theo quy định”.

HIẾU GIANG

Từ khóa

trưng dụng lầu Bảo đại lầu Bảo Đại Nha Trang Khánh Hòa di tích biệt thự Cầu Đá kỷ luật cán bộ thi hành kỷ luật cán bộ

