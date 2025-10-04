Bão số 11 có nét giống bão số 9

Bão số 11 (có tên quốc tế là Matmo) đang mạnh cấp 11, có quỹ đạo di chuyển gần giống với bão số 9. Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định khoảng ngày 6-10, tâm bão vào khu vực Đông Bắc bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vào lúc 6 giờ sáng nay 5-10, tâm bão số 11 ở vào khoảng 18 độ vĩ Bắc - 117,1 độ kinh Đông, cách quần đảo (đặc khu) Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc.

Bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Ảnh vệ tinh vị trí tâm bão 11 lúc 7 giờ sáng nay 4-10

Dự báo sáng sớm mai 5-10, bão còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông. Lúc này, bão có khả năng mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. Toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông nằm trong vùng nguy hiểm. Đến rạng sáng 6-10, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc của vịnh Bắc bộ, sau đó tiến thẳng vào ven biển tỉnh Quảng Ninh với cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13. Đến chiều 6-10, bão đi sâu vào đất liền khu vực Đông Bắc.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cảnh báo vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có khả năng nước dâng do bão kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven biển và cửa sông. Trên đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, có thể gây đổ cây, tốc mái, hư hại nhà cửa, cột điện. Sâu trong đất liền của khu vực Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9.

Dự báo quỹ đạo di chuyển và đổ bộ của bão số 11 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (cập nhật 5 giờ sáng nay)

Bão cũng gây mưa lớn diện rộng. Từ đêm 5-10 đến hết ngày 7-10, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Theo một số chuyên gia khí tượng, cơn bão số 11 có nhiều nét giống bão số 9. Trước khi đổ bộ đất vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc bộ, bão số 9 là siêu bão (cấp 16-17) nhưng khi đổ bộ đất liền Việt Nam (khu vực miền núi phía Bắc, bão không mạnh như dự báo và không gây mưa lớn như dự báo trước đó của cơ quan khí tượng của Việt Nam).

PHÚC VĂN