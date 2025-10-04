Cháy lớn tại công trường đang thi công ở Đà Nẵng

Ngày 4-10, một vụ cháy xảy ra tại công trường xây dựng Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). nhiều công nhân phải sơ tán khẩn cấp.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 9 giờ 50 phút cùng ngày. Nhiều người dân cho hay, đám cháy bùng phát từ tầng 1 của công trình, sau đó lan nhanh tạo cột khói cao hàng chục mét.

Thời điểm trên, các công nhân đang thi công tại công trường nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP Đà Nẵng lập tức điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ, cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Tại hiện trường, cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực kèm mùi hắc bốc lên dữ dội. Các chiến sĩ phải sử dụng mặt nạ chống độc để tiếp cận khu vực cháy.

Lực lượng Cảnh sát tham gia chữa cháy tại hiện trường

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi chữa cháy, phun nước làm mát, tránh cháy lan các khu vực lân cận. Đồng thời, phong tỏa một đoạn đường Hải Phòng để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu hỏa.

Đến 11 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA