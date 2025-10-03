Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo Cần Thơ

Chiều và tối 3-10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ

Cùng đi với đoàn có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ…

Theo đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trực tiếp đến Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ để thăm và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị.

Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu tiếp tục cố gắng, kiên cường để vượt qua bệnh tật, sớm trở về bên gia đình, trường lớp và thực hiện những ước mơ của mình. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 30 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước trao quà và học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Tối cùng ngày, trong không khí rộn ràng, ấm áp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Lễ hội Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cùng với 500 em thiếu nhi trên địa bàn xã Long Phú, TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham gia hoạt động "Phá cỗ Trăng rằm" với các thiếu nhi Cần Thơ

Tại đêm hội trăng rằm vui nhộn và lung linh ánh đèn, các em đã được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Phó Chủ tịch nước trao tặng xe đạp cho các em học sinh

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng nhiều phần quà, bánh, học bổng, xe đạp, máy tính bảng… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Long Phú. Tổng giá trị quà tặng trong chương trình khoảng 1 tỉ đồng.

