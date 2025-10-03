Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo Cần Thơ

Cùng đi với đoàn có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ…
Theo đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trực tiếp đến Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ để thăm và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị.
Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu tiếp tục cố gắng, kiên cường để vượt qua bệnh tật, sớm trở về bên gia đình, trường lớp và thực hiện những ước mơ của mình. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 30 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Tối cùng ngày, trong không khí rộn ràng, ấm áp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Lễ hội Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cùng với 500 em thiếu nhi trên địa bàn xã Long Phú, TP Cần Thơ.
Tại đêm hội trăng rằm vui nhộn và lung linh ánh đèn, các em đã được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng nhiều phần quà, bánh, học bổng, xe đạp, máy tính bảng… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Long Phú. Tổng giá trị quà tặng trong chương trình khoảng 1 tỉ đồng.