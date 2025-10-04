Ảnh hưởng bão số 11, TPHCM có mưa lớn

Dự báo khu vực TPHCM có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hồi 7 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão số 11 (bão Matmo) ở vào khoảng 18,1 độ vĩ Bắc; 116,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo tác động của bão số 11, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng từ 0,5-1,5m; vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng 0,25-1,25m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tại TPHCM, có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Theo Sở NN-MT TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN-MT về chủ động ứng phó với bão số 11, Sở NN-MT đã yêu cầu các sở, ngành địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin, dự báo diễn biến của bão; chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng tránh, ứng phó khi bão ảnh hưởng đến địa bàn TPHCM, nhất là mưa lớn, dông lốc, tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của bão gây ra.

Cụ thể, các phường xã, ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Chi Cục thủy sản và Kiểm ngư triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện biết diễn biến của bão và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh.

Dự báo khu vực TPHCM có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11. Ảnh: MINH HẢI

Sở Xây dựng TPHCM, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị TPHCM phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu vận hành hiệu quả các cửa xả, cống thoát nước, máy bơm nước di động để kịp thời huy động khắc phục các sự cố ngập úng do mưa lớn từ ảnh hưởng của bão. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão gây ra; Tổng Công ty Điện lực TPHCM xử lý khắc phục nhanh chóng đường dây tải điện bị hư hỏng bởi dông lốc do ảnh hưởng của bão gây ra.

Sở Du lịch TPHCM thông báo cho các đơn vị có tàu chở khách không tham gia hoạt động trên sông, trên biển trong điều kiện nguy hiểm, sóng to, gió lớn và kiểm tra chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên tàu.

Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phối hợp Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo… đúng kỹ thuật, đề phòng dông, lốc xoáy; hạn chế tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ca nhạc ngoài trời khi có cảnh báo thời tiết xấu của cơ quan chức năng…

MINH HẢI