Đa dạng hoạt động trong “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2025

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc trao công trình thành phố muôn sắc hoa đến xã Đất Đỏ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc chia sẻ, “Tháng cùng phụ nữ hành động” sẽ tập trung phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan phụ nữ và bình đẳng giới.

Cùng với đó, vận động nguồn lực chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, phụ nữ yếu thế, lao động nhập cư.

Ngoài ra, tổ chức các phong trào gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng người phụ nữ TPHCM nghĩa tình, năng động, sáng tạo, đảm đang”. Phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh, lễ phát động là điểm khởi đầu của chuỗi hoạt động trong tháng 10 - “Tháng cùng phụ nữ hành động”. Các cấp Hội và hội viên, phụ nữ toàn thành phố sẽ đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” với 169 công trình xanh, công trình vườn hoa tại trường học, cộng đồng, gia đình… góp phần xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp và gắn kết cộng đồng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: ĐỨC ANH

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc kêu gọi các cấp Hội phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Tập trung chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Hội LHPN TPHCM chủ trì, phối hợp tham mưu với cấp ủy cùng cấp để chỉ đạo chuyển hoạt động phong trào phụ nữ từ đúng hướng sang đúng, đủ kết quả, đo đếm được, kiểm chứng được. Theo đó, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần hoạt động của xã hội ở từng phố phường, từng làng xóm, vào từng gia đình và vào mỗi cá nhân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nhấn mạnh vai trò của phụ nữ tham gia vào mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định cùng hành động là phải có vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị "Tháng cùng phụ nữ hành động", trong đó có nêu cao vai trò, trách nhiệm, chức năng và thẩm quyền cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo toàn diện để điều hành chính quyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội LHPN đảm đương được các công việc.

Đề cập đến cơ chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, phải có phương thức đa dạng, phối hợp sâu sắc và có ý nghĩa về mặt chiều sâu để xã hội cùng chung tay, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm để Hội LHPN tham gia vào việc chung và lợi ích chung, đó là phụ nữ và trẻ em là đối tượng trọng tâm để được thụ hưởng từ chương trình này.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc trồng cây thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa. Ảnh THÁI PHƯƠNG

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc kêu gọi, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, đội ngũ trí thức và đồng bào các giới ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ luôn là trụ cột giữ mái ấm của gia đình. Từ đó, để vai trò phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội, để trẻ em ngày càng được thụ hưởng tốt hơn từ vai trò của Hội LHPN Việt Nam, để nhóm người yếu thế ngày càng được quan tâm tốt hơn và để phụ nữ được động viên tiến bộ, phát triển, đóng góp cho xã hội.

Trao tặng phương tiện sinh kế đến phụ nữ khó khăn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trong mọi hoạt động của “Tháng cùng phụ nữ hành động”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Hội LHPN tiếp tục hoàn chỉnh và cụ thể hóa 3 dễ: mọi việc phải dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm; 3 rõ là rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn; 3 đo là đo đếm được đầu vào, đo đếm được đầu ra và đo được tác động, nhất là tác động tích cực khi triển khai công việc; 3 gần là mỗi hoạt động phải gần dân, gần cơ sở và gần với không gian số; 4 không là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng; 5 phải là phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm và phải báo cáo kết quả. “Từ kết quả đó, chúng ta có hoạt động cao điểm, mỗi quý 1 kết quả lớn, mỗi năm 2 đột phá”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc trao học bổng đến học sinh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, Hội LHPN Việt Nam TPHCM sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình trong vai trò nòng cốt trụ cột triển khai "Tháng cùng phụ nữ hành động" và công tác hội vì TPHCM là một thành phố đáng sống, nơi mà mỗi phụ nữ và trẻ em đều được an toàn, bình đẳng, hạnh phúc và phát triển.

Tổ chức “Ngày hội nữ tu làm công tác xã hội từ thiện”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

“Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2025 là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố, Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM phối hợp trao tặng 15 suất học bổng đến các em học sinh, sinh viên; trao tặng 22 sinh kế, 343 thẻ bảo hiểm y tế đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cùng với các hoạt động an sinh xã hội khác với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Các nữ tu đến thăm, chăm sóc bữa ăn cho các cụ già tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội cơ sở nuôi dưỡng người già. Ảnh: THÁI PHƯƠNG Hưởng ứng “Tháng cùng phụ nữ hành động”, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp với các cơ sở tôn giáo tổ chức “Ngày hội nữ tu làm công tác xã hội từ thiện” tại Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội cơ sở nuôi dưỡng người già tại ấp An Thạnh, xã Long Điền, trao tặng quà và tổ chức bữa cơm dinh dưỡng dành cho các cụ già neo đơn.

THÁI PHƯƠNG - ĐỨC ANH