Báo SGGP mở đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ

Kính gửi đồng bào, quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước!

Những ngày vừa qua, mưa bão và lũ lớn lịch sử đã liên tiếp tàn phá tại một số tỉnh miền Bắc, miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào đang oằn mình gánh chịu bão, lũ, Báo SGGP mở cuộc vận động hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ. Báo SGGP rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ từ bạn đọc và các cơ quan, doanh nghiệp bằng những đóng góp thiết thực để cứu trợ khẩn cấp đến các hộ dân; sau đó là giúp khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ. Mọi sự giúp đỡ, đóng góp của quý vị sẽ được Báo SGGP chuyển trực tiếp đến tay bà con một cách nhanh chóng nhất, trợ giúp bà con vượt qua khó khăn, ngặt nghèo.

Bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại trụ sở Báo SGGP, địa chỉ 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; hoặc các Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ,

Tài khoản tiếp nhận: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản: 3100231438 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh TPHCM. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ.

BAN BIÊN TẬP

