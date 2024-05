Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, chúc mừng Phật đản tại chùa Quốc Ân Khải Tượng

Sáng 8-5, tại chùa Quốc Ân Khải Tượng (tỉnh Đồng Nai), Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2568 - năm 2024.

Cùng đi với đoàn còn có đại diện Ban Dân vận Thành ủy, UBMTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo và đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã vấn an và kính chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn pháp thể kinh an, quý Tôn túc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, năm 2024 là năm thứ 2 Giáo hội Phật Giáo thực hiện Chương trình, mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thị Lệ vấn an, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhân đại lễ Phật đản

Dưới sự lãnh đạo của Trưởng lão các cấp, Giáo hội đã phát huy những thành tựu năm 2023, tạo đà để Giáo hội không ngừng phát triển về mọi phương tiện, hướng tới Đại lễ Vesak năm 2025. Đây là vinh dự không chỉ của Giáo hội Phật giáo mà còn là vinh dự của quốc gia, trong đó TPHCM được chọn làm nơi tổ chức. Lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo sâu sát các sở, ban, ngành, đoàn thể và huyện Bình Chánh vào cuộc thực hiện chu đáo, viên mãn.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng quà cán bộ đoàn công tác

Lãnh đạo TPHCM mong muốn Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục chỉ đạo, tập hợp đoàn kết tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Đáp lại, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm vui, sự vinh hạnh khi được đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc mừng nhân đại lễ Phật đản và mong muốn Thành ủy TPHCM sẽ hỗ trợ tổ chức thành công đại lễ Vesak và các công tác phật sự còn lại của Giáo hội trong nhiệm kỳ.

HOÀNG BẮC