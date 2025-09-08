TPHCM trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 27 cán bộ

Trong 27 cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi được trao quyết định, có Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM Nguyễn Thị Thanh Vân; Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Võ Trung Trực; Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Bùi Văn Hy...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ cùng Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trao quyết định đến các cá nhân

Sáng 8-9, UBND TPHCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng; Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu…

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố các quyết định về việc giải quyết cho cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67 của Chính phủ) từ ngày 1-9-2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng trao quyết định đến các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ nhận xét, trải qua quá trình công tác ở nhiều vị trí, cơ quan, đơn vị, các cá nhân đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM ghi nhận và trân trọng những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân; mong muốn các cá nhân tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vì bản thân, gia đình, đóng góp cho địa phương nơi cư trú và thành phố.

Đại diện các cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, nguyên Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM trân trọng cảm ơn lãnh đạo, đồng nghiệp tại các cơ quan, đơn vị nơi đã từng công tác quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cán bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, cam kết tiếp tục tích cực đóng góp cho địa phương nơi cư trú và thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao quyết định đến các cá nhân

Danh sách cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM

2. Ông Lê Xuân Viên, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM

3. Ông Lê Hà Hải, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

4. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

6. Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

7. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở VH-TT

8. Ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở NN-MT

9. Ông Phạm Thanh Trực, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM

10. Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TPHCM

11. Ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TPHCM

12. Ông Võ Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước đây)

13. Ông Vương Quyền, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM

14. Ông Nguyễn Văn Toàn Nhỏ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương

15. Ông Phan Thanh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bà Rịa - Vũng Tàu

16. Ông Lương Tấn Thông, Chủ tịch Hội đông y tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp)

17. Ông Trần Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội đông y tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp)

18. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp)

19. Ông Lê Văn Thu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

20. Ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu

21. Ông Trần Kim Phúc, Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ

22. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Châu

23. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa

24. Ông Trần Đức Kiên, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội

25. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội

26. Ông Trần Bạch Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận

27. Ông Nguyễn Tấn Nguyên Khôi, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận

NGÔ BÌNH