Xây dựng tour tham quan “siêu” hội chợ

Hội chợ Mùa thu diễn ra từ ngày 26-10 đến 4-11, mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ hàng ngày tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Du khách được vào cửa miễn phí, có bãi đỗ xe rộng rãi và được phục vụ tuyến xe buýt 34 miễn phí từ trung tâm Hà Nội đến hội chợ trong suốt thời gian tổ chức.

Hội chợ Mùa thu 2025 được ví như siêu hội chợ do quy mô lớn chưa từng có, với sự tham gia của hơn 2.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Không gian hội chợ được chia thành 5 phân khu nhằm giới thiệu sản phẩm công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiêu biểu; hàng tiêu dùng, nội thất, vật liệu xây dựng và thương hiệu bán lẻ mạnh, sản phẩm đặc trưng của các địa phương, hàng hóa mang nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý...

Ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội cho biết, hội chợ xác định đây không chỉ là cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, du lịch, đầu tư mà còn là dịp để người dân thủ đô trực tiếp tham gia, trải nghiệm và mua sắm tại một trong những hội chợ lớn nhất từ trước đến nay.

“Tinh hoa thu Hà Nội” kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách. Thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về hình thức lẫn nội dung. Về không gian, sắc vàng của mùa thu được lựa chọn làm chủ đạo, gợi nhớ những hình ảnh đặc trưng của Hà Nội như cây cơm nguội vàng, hoa cúc thu, phố phường rợp nắng. Cùng với đó là không gian sáng tạo mang đậm hơi thở và tinh thần của Thủ đô.

Đối với chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, sản phẩm đạt chứng nhận, có cam kết rõ ràng về mẫu mã và nguồn gốc. Sở Công thương cũng đã phân công các tổ giám sát thường trực trong suốt thời gian diễn ra hội chợ để kiểm tra xuất xứ hàng hóa, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả và hàng kém chất lượng.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng, quảng bá và chào bán tour tham quan Hội chợ Mùa thu 2025 nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập.

MAI AN