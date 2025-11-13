Xã hội

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà bà con vùng lũ ở TP Huế

SGGPO

Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nhất là đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bảo đảm không để người dân nào thiếu đói trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai.

Tối 13-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đến thăm, động viên, tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại phường Hương Thủy, TP Huế.

Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà các hộ dân nơi đây.

Phó Thủ tướng cũng động viên bà con con giữ gìn sức khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, sớm khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt.

z7220848905948_ee915a8fff9ea18b1f098ea031f9f1de.jpg
z7220848894334_1241a28dd3f309ce7bfd96313a73c84f.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm tặng quà bà con vùng lũ TP Huế

Đồng thời, nhấn mạnh việc cần tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, chủ động xây dựng và triển khai các phương án ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mưa lũ xảy ra trong thời gian tới.

VĂN THẮNG

