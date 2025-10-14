Phong Nha - Kẻ Bàng giành cú đúp "Oscar" du lịch thế giới

Kinh tế

Chiều 13-10, tại Hồng Kông, di sản Phong Nha – Kẻ Bàng gây chấn động khi giành “cú đúp” giải thưởng danh giá nhất tại World Travel Awards 2025, được ví như “Oscar của ngành du lịch thế giới”.

Đây là sự kiện tôn vinh các điểm đến và thương hiệu du lịch hàng đầu toàn cầu hàng năm.

1000028015.jpg
Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng nhận cú đúp 2 giải du lịch hàng đầu châu Á

Năm nay, đã chứng kiến kỳ tích lịch sử của Việt Nam khi di sản Phong Nha – Kẻ Bàng vượt qua nhiều ứng viên mạnh đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia và Ấn Độ, để được vinh danh ở hai hạng mục cao quý.

Bao gồm Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam. Giải danh giá thứ 2 là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á.

1000028016.jpg
Những giải thưởng danh giá du lịch của Phong Nha - Kẻ Bàng có sự đóng góp rất lớn của người dân bản địa với nụ cười thân thiện

Đây là lần đầu tiên một khu bảo tồn của Việt Nam cùng lúc đạt hai giải thưởng thiên nhiên cao nhất của khu vực châu Á tại World Travel Awards.

Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển du lịch xanh, bền vững của tỉnh Quảng Trị.

Phong Nha – Kẻ Bàng với hệ thống hang động kỳ vĩ, rừng nguyên sinh, sông ngầm và đa dạng sinh học hàng đầu thế giới đã nhiều lần được UNESCO công nhận là di sản Thiên nhiên thế giới, và nay tiếp tục khẳng định tầm vóc toàn cầu.

Phát biểu của đại diện Việt Nam, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết: “Giải thưởng này là niềm tự hào, đồng thời là cam kết của chúng tôi về việc phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn thiên nhiên, biến Phong Nha – Kẻ Bàng thành biểu tượng của du lịch xanh châu Á”.

MINH PHONG

