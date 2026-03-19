Phú Quốc: Bé gái 11 tuổi tử vong do viêm não mô cầu

Liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tử vong nghi ngờ liên quan đến bệnh viêm não mô cầu, sáng 19-3, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc cho biết đã có kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM.

Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi này bị viêm não mô cầu nhóm B.

Nhiều phụ huynh ở đặc khu Phú Quốc đã đưa con đi tiêm vaccine sau khi bé gái 11 tuổi tử vong

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 6 giờ ngày 16-3, Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp nhận bé gái T.H.N.Y. trong tình trạng tím tái, nổi ban toàn thân. Theo người nhà, trước đó bé sốt, mệt mỏi, đau đầu nhưng nghĩ là sốt thông thường nên chưa đưa đi khám. Khi trẻ xuất hiện nổi ban, tím tái, khó thở, gia đình lập tức đưa đến trung tâm.

Các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã hồi sức tích cực theo đúng phác đồ, nhưng do bệnh diễn biến quá nhanh và bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trễ, nên không qua khỏi.

Sáng 19-3, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cũng cho biết lực lượng y tế đã theo dõi các ca tiếp xúc gần với bệnh nhi Y. Đến nay, tình hình vẫn bình thường, chưa phát hiện nghi ngờ ca mới.

NAM KHÔI