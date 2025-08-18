Phú Thọ: Tạm giữ hình sự người vợ bị cáo buộc sát hại chồng

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan điều tra

Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến D. (25 tuổi), chồng của Hạ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 20 ngày 17-8, sau khi cùng đi ăn liên hoan và uống rượu, vợ chồng anh D. trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, Hạ đã dùng dao nhọn (loại gọt hoa quả) đâm vào mạn sườn bên trái của anh D. khiến nạn nhân chảy máu.

Anh D. cố gắng bỏ chạy ra sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo. Lúc này, bố mẹ anh D. là ông Nguyễn Tiến M. và bà Hà Thị Thu H. phát hiện, chạy đến can ngăn. Nạn nhân sau đó ngã gục, bất tỉnh trước sân nhà và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhưng đã tử vong.

Được biết, vợ chồng anh D. kết hôn khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi, cả hai cùng làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

