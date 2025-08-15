Phường Bến Cát (TPHCM): Kết nối nhà đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân gợi mở, phường Bến Cát cần xây dựng các giải pháp chủ động mời gọi, kết nối nhà đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, đúng theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy...

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 27 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phường tập trung các giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, gắn với liên kết vùng; đẩy nhanh tiến độ lập và triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết sau sáp nhập; quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, xây dựng theo quy hoạch.

Đặc biệt, phường tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thêm các tuyến đường giao thông chiến lược, cầu cống; mở rộng hệ thống chiếu sáng công cộng, thoát nước, cây xanh...

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Cát

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân yêu cầu, phường Bến Cát tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, lưu ý công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng chí Bùi Thanh Nhân gợi mở, phường xây dựng các giải pháp chủ động mời gọi, kết nối nhà đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, đúng theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Ân giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chung làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Trần Thị Thảo giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

XUÂN TRUNG