Phường Thủ Đức trao tặng Huy hiệu Đảng đến 64 đảng viên

Ngày 28-8, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), đồng thời trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

Đến dự có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Dịp này, Đảng bộ phường Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng cho 64 đảng viên. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm,…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm hỏi đảng viên đảng bộ phường Thủ Đức

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Hữu Quyết Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức, nhấn mạnh: Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của dân tộc trong suốt 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Tiếp nối truyền thống quý báu đó, đồng chí cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thủ Đức sẽ tiếp tục nỗ lực, đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững. Phường Thủ Đức quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh toàn diện; phấn đấu trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, nghĩa tình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Thủ Đức và TPHCM.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Đồng chí Mai Hữu Quyết mong đảng viên cao tuổi tiếp tục dìu dắt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ, đồng thời đóng góp ý kiến quý báu để xây dựng và phát triển phường Thủ Đức.

THU HƯỜNG