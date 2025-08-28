31 đảng viên Đảng bộ phường Chợ Quán nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Sáng 28-8, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025); đồng thời trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên tiêu biểu.

Tham dự buổi lễ và trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Bí thư Đảng ủy phường Chợ Quán Cao Sơn Yên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Cao Sơn Yên, Bí thư Đảng ủy phường Chợ Quán, khẳng định: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường phát huy tinh thần yêu nước, tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đảng viên dự buổi lễ

Dịp này, 31 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Chợ Quán vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng với các mốc: 80 năm, 65 năm, 60 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Trường Sinh (sinh năm 1927) nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Vì lý do sức khỏe, Đảng ủy phường đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đến tận nhà riêng của đồng chí.

Đồng chí Lê Hoàng Hải trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Đồng chí Lê Hoàng Hải và đồng chí Cao Sơn Yên trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Sơn Yên bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận đóng góp của các đảng viên cao tuổi: “Nhiều đồng chí tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, hoàn cảnh còn khó khăn nhưng vẫn giữ vững phẩm chất người cộng sản, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Chợ Quán luôn tự hào và trân trọng những đóng góp quý báu ấy.”

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

THU HOÀI