56 đảng viên Đảng bộ phường Chánh Hưng nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Ngày 28-8, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hưng, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chánh Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định 27 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình hành động và 4 công trình trọng điểm. Trong đó nổi bật là Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch địa bàn phường giai đoạn 2026 – 2030 và Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng Bờ Bắc Kênh Đôi.

Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hưng Trần Thanh Tùng trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Dịp này, Đảng ủy phường đã trao Huy hiệu Đảng cho 56 đảng viên. Cụ thể: 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 18 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên phường Chánh Hưng nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

THÁI PHƯƠNG