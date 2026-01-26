Phường Bình Đông: Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại khu vực chợ Nhị Thiên Đường

Ngày 26-1, UBND phường Bình Đông, TPHCM đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM về vụ cháy tại nhà số 89 đường Hoàng Minh Đạo (chợ Nhị Thiên Đường) phường Bình Đông.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NT

Theo UBND phường Bình Đông, vào khoảng 01 giờ 14 phút, ngày 26-1, Công an phường Bình Đông nhận được tin báo xảy ra cháy tại các sạp kios kinh doanh giày dép chợ Nhị Thiên Đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 4 phút sau, Công an phường Bình Đông đã phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 8 – Công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn qua lối thoát hiểm khẩn cấp phía sau.

Khoảng 2 giờ 40 phút, lực lượng chức năng đã khống chế không cho lửa lan ra; đến 8 giờ 00 phút xe chữa cháy vẫn cho phun nước làm mát bên trong căn nhà số 89 và số 91 Hoàng Minh Đạo. Hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy chưa xác định.

Sau khi ổn định tình hình, lãnh đạo phường Bình Đông đã xuống trực tiếp tổ chức chăm lo cho 4 hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy, mỗi hộ 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.

THANH HIỀN