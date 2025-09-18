Phường Bình Đông triển khai mô hình “5S+” để người dân có nụ cười hài lòng

Mô hình “5S+” không chỉ là nhiệm vụ, mà là cam kết, quyết tâm của phường Bình Đông (TPHCM) để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thời gian xử lý hồ sơ, mang lại sự tiện lợi cho người dân

Người dân hài lòng khi nhận được sự hỗ trợ đầy trách nhiệm của cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Đông

Ngày 18-9, UBND phường Bình Đông (TPHCM) triển khai thực hiện mô hình “5S+” và phát động tổ chức “Ngày xanh” lần thứ I, năm 2025.

tại lễ phát động, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Đông Nguyễn Thị Thu Hoa chia sẻ, mô hình “5S+” không chỉ là một phương pháp quản lý, mà là lời cam kết trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo đó, “5S+” được xem như chìa khóa để thay đổi.

“Hãy tưởng tượng một ngày làm việc tại UBND phường: khu vực tiếp dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công, nơi làm việc của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân gọn gàng, sạch đẹp, hồ sơ được xử lý nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định; người dân ra về với nụ cười hài lòng và mỗi cán bộ, công chức, người lao động chúng ta tự hào vì đã nỗ lực không ngừng thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục với tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân. Đó chính là điều mà mô hình 5S+ hướng tới”, bà Nguyễn Thị Thu Hoa bày tỏ.

UBND phường Bình Đông triển khai thực hiện mô hình “5S+” sáng 18-9

Các đơn vị ký cam kết thực hiện mô hình “5S+”

Mô hình “5S+” bao gồm năm nguyên tắc cơ bản: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng và được bổ sung thêm yếu tố “+” để nâng cao hiệu quả, chất lượng, tính bền vững.

Theo đó, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yếu tố “+” bao gồm việc xây dựng đạo đức công vụ, khuyến khích sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức của phường Bình Đông.

Các khẩu hiệu mô hình "5S+" được triển khai khắp các khu vực làm việc

Cán bộ, công chức, người lao động phường Bình Đông triển khai mô hình "5S+"

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa nhấn mạnh, triển khai 5S+ không chỉ là nhiệm vụ, mà là cam kết, quyết tâm của phường Bình Đông để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thời gian xử lý hồ sơ, mang lại sự tiện lợi cho người dân; xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, một UBND phường sạch sẽ, ngăn nắp, với đội ngũ cán bộ tận tâm, đạo đức công vụ tốt.

từ đó tăng cường lòng tin của nhân dân để mỗi nụ cười hài lòng của người dân là thước đo thành công của cán bộ.

Cán bộ công chức phường Bình Đông chào đón người dân với nụ cười thân thiện

Chủ tịch UBND phường Bình Đông đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cùng nhau bắt đầu từ những việc nhỏ như sắp xếp bàn làm việc, xử lý hồ sơ đúng hạn, chào đón người dân bằng nụ cười; cam kết minh bạch: Nói không với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hay bất kỳ hành vi nào làm tổn hại lòng tin của nhân dân.

