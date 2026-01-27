Phường Bình Dương: Cộng đồng trách nhiệm trong phòng chống ma túy

Công an phường Bình Dương tổ chức ký cam kết trách nhiệm trong phòng chống ma túy với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành, trường học, khu phố, doanh nghiệp, chủ nhà trọ...

Chiều 27-1, Công an phường Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Thành ủy TPHCM về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy”; phấn đấu xây dựng phường Bình Dương không ma túy vào năm 2030.

Công an phường Bình Dương ký kết phối hợp với Công an các phường giáp ranh

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an phường Bình Dương quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/TU, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy trong việc giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Đại diện các cơ quan, ban, ngành, trường học, khu phố, doanh nghiệp, chủ nhà trọ, chung cư, nhà ở xã hội ký cam kết trách nhiệm

Cũng tại hội nghị, Công an phường Bình Dương còn ký kết phối hợp với Công an các phường giáp ranh nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

CAO SƠN