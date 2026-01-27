Sức sống cơ sở

Phường Bình Dương: Cộng đồng trách nhiệm trong phòng chống ma túy

SGGPO

Công an phường Bình Dương tổ chức ký cam kết trách nhiệm trong phòng chống ma túy với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành, trường học, khu phố, doanh nghiệp, chủ nhà trọ...

Chiều 27-1, Công an phường Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 của Thành ủy TPHCM về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy”; phấn đấu xây dựng phường Bình Dương không ma túy vào năm 2030.

z7473492196739_407bf27ad51a48547eb8bd38cf9e92c0.jpg
Công an phường Bình Dương ký kết phối hợp với Công an các phường giáp ranh

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Công an phường Bình Dương quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/TU, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy trong việc giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

z7473494727320_4ce72d4d72a93d6cdde36aad7b46d2e6.jpg
Đại diện các cơ quan, ban, ngành, trường học, khu phố, doanh nghiệp, chủ nhà trọ, chung cư, nhà ở xã hội ký cam kết trách nhiệm

Cũng tại hội nghị, Công an phường Bình Dương còn ký kết phối hợp với Công an các phường giáp ranh nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

CAO SƠN

Từ khóa

phường Bình Dương ký kết trách nhiệm phòng chống ma túy Công an phường Bình Dương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn