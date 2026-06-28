Phường Bình Dương tổ chức Ngày hội kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Sáng 28-6, UBND phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức Ngày hội kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 năm 2026, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Dương cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Ngày hội có chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương, nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội, khẳng định gia đình là nền tảng hình thành nhân cách con người, nơi giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đồng chí kêu gọi các cấp, ngành và toàn thể người dân trên địa bàn tiếp tục chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường biểu dương 20 gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu năm 2026, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.

Bên cạnh đó, 5 gia đình quân nhân tiêu biểu cũng được trao quà, tri ân sự đóng góp thầm lặng của hậu phương quân đội đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh địa phương.

UBND phường biểu dương 20 gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu năm 2026

Điểm nhấn của ngày hội là lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới” phường Bình Dương với 10 thành viên, nhằm phát huy vai trò của nam giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng.

Dịp này, Hội LHPN phường phối hợp Hội Phụ nữ Khối cơ quan Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị tài trợ trao nhiều phần quà hỗ trợ thiết thực cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi ảnh đẹp trực tuyến về gia đình năm 2026 cho các gia đình có tác phẩm xuất sắc.

Khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa của ngày hội là hội thi nấu ăn, với sự tham gia của các đội đến từ các khu phố, đơn vị trên địa bàn phường. Hội thi là dịp để các thành viên trong gia đình, cộng đồng giao lưu, chia sẻ và gắn kết yêu thương.

P.V