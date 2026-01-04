Phường Bình Hòa (TPHCM): Bắt đối tượng vận chuyển gần 300 cây thuốc lá nghi nhập lậu

Rạng sáng 4-1, Công an phường Bình Hòa (TPHCM) đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 40 phút, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường ĐT743B, đoạn gần cầu Ông Bố thuộc khu phố Đông Ba, tổ công tác Công an phường Bình Hòa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng điều khiển hai xe mô tô chở theo nhiều thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Phương tiện hai đối tượng dùng để vận chuyển thuốc lá nghi nhập lậu

Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển số 59V2-294.XX tăng ga bỏ chạy về hướng ngã tư 550 còn đối tượng điều khiển xe mô tô biển số 59X2-233.XX chạy về hướng đường Bình Hòa 1 thuộc khu phố Đông Ba. Lực lượng công an phường Bình Hòa đã kịp thời khống chế, bắt giữ một đối tượng cùng tang vật, đối tượng còn lại bỏ xe, trốn thoát.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 300 bao thuốc lá, 2 xe mô tô cùng các tang vật có liên quan

Qua kiểm tra phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển số 59V2-294.XX chở phía sau 2 thùng hàng bên trong chứa 149 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero. Riêng xe mô tô biển số 59X2-233.XX chở 2 thùng hàng bên trong chứa 149 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet nhưng không xuất trình được hóa đơn.

Tại trụ sở công an phường, đối tượng điều khiển xe mô tô biển số 59V2-294.XX khai tên L.V.H. (sinh năm 1998, quê Cần Thơ). H. khai được thuê vận chuyển số thuốc lá trên để giao cho một người khác, hưởng tiền công.

Đối tượng L.V.H. cùng tang vật tại trụ sở công an phường

Trung tá Trần Minh Tuấn, Trưởng Công an phường Bình Hòa cho biết, trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Bình Hòa quyết tâm triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, tập trung hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân đón tết an toàn, bình yên.

TÂM TRANG