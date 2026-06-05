Phường Bình Tiên khởi động 65 công trình thi đua đặc biệt

Chiều 5-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên (TPHCM) tổ chức phát động Đợt thi đua đặc biệt “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển”.

Sự kiện nhằm chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Phường đồng thời phát động thi đua “Thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên 10%” trên địa bàn phường.

Phường Bình Tiên khởi động các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dịp này, phường đăng ký thực hiện 10 công trình cấp phường và 55 công trình cấp cơ sở, tập trung các lĩnh vực thiết thực như: chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội, chuyển đổi số, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo giáo dục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Một số công trình tiêu biểu gồm: cải tạo, sửa chữa 71 phòng học; xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn; ra mắt “Trạm Công dân số”; xây dựng mô hình “Khu phố không ma túy - Gia đình không có ma túy”...

Các cơ quan, đơn vị, khu phố đăng ký thi đua chụp hình lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên yêu cầu các phong trào thi đua phải thiết thực, có mục tiêu cụ thể, kết quả đo đếm được; gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

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