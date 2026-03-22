Phường Bình Trưng: Hơn 500 người tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2026

Sáng 22-3, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Bình Trưng tổ chức Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026.

Hơn 500 người tham dự Ngày chạy Olympic tại phường Bình Trưng

Tham dự chương trình có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và hơn 500 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn phường.

Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, đồng thời động viên người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với lộ trình 2km, các vận động viên xuất phát từ Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, đi qua các tuyến đường Hồ Thị Nhung, đường M, đường D và đường S.

Trung tá Hoàng Xuân Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an phường Bình Trưng, cho biết Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đối với công tác thể dục thể thao, qua đó thể hiện quyết tâm nâng cao thể chất, sức khỏe người dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

