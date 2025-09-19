Xã hội

Phường Chánh Hiệp, TPHCM: Giải quyết vụ xây nhà trên đất người khác

Chiều 19-9, ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hiệp, TPHCM cho biết, vừa yêu cầu cơ quan chức năng mời các bên liên quan trong vụ xây dựng nhà nhầm thửa đất của người khác đến UBND phường hòa giải, hoàn trả hiện trạng đất đai.

Căn nhà được xây nhầm trên đất của người khác

Trước đó, UBND phường Chánh Hiệp tiếp nhận đơn "Đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai" của bà Võ Thu Thảo (sinh năm 1992, quê tỉnh Vĩnh Long, hiện đang sống tại phường Chánh Hiệp), phản ánh việc một hộ dân trên địa bàn đã xây dựng nhầm trên thửa đất 813, tờ bản đồ 82 trên đường ĐX 066 (trước đây thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), với diện tích 71,4 m2.

Ngày 14-6-2025, gia đình bà Thảo phát hiện sự việc, đã trao đổi các phương án giải quyết với người xây nhầm, trả lại đất thuộc sở hữu hợp pháp, nhưng đến nay, sau hơn 3 tháng thương lượng vẫn chưa có kết quả. Lãnh đạo phường cho biết, chiều 19-9 đã gửi thư mời các bên liên quan đến UBND phường để làm việc vào ngày 24-9.

Thời gian tới, UBND phường sẽ mở rộng tuyên truyền pháp luật đất đai, xây dựng đến người dân và tăng cường kiểm tra, chủ động ngăn chặn tình trạng xây dựng "nhầm lẫn" thửa đất như trên.

XUÂN TRUNG

