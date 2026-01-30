Phường Chánh Phú Hòa: Phấn đấu giữ vững 100% khu phố đạt chuẩn an toàn về ANTT

Năm 2026, phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) phấn đấu giải quyết trên 98% hồ sơ hành chính đúng hạn, huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

Sáng 30-1, Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026); tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Bùi Thanh Nhân Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM tặng hoa chúc mừng hội nghị

Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa, thông tin, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ mới. Đảng bộ phường sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa phát biểu

Năm 2026, Đảng bộ phường Chánh Phú Hòa phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 20% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 10-12 đảng viên mới.

Khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Phường đặt mục tiêu giữ vững 100% khu phố đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, giải quyết trên 98% hồ sơ hành chính đúng hạn, huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao tuổi Đảng

Dịp này, Đảng ủy phường đã trao tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên cao tuổi đảng.

Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh nhận bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Nhân, thừa ủy quyền trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Phú Hòa. Đảng ủy phường cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 5 năm liền và trong năm 2025.

Hiện Đảng bộ phường Chánh Phú Hòa có 29 chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc với 912 đảng viên.

TÂM TRANG