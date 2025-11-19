Phường Chánh Phú Hòa (TPHCM): Tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tập thể

Ngày 19-11, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM phối hợp với phường Chánh Phú Hòa, gia đình chủ đất và các lực lượng tìm kiếm, quy tập tổ chức Lễ động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa.

Tham dự lễ động thổ có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Ban chỉ đạo 515 Thành phố.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã thông tin quá trình tiếp nhận nguồn tin về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ và kết quả xác minh, khảo sát hiện trường.

Quang cảnh buổi lễ động thổ tại phường Chánh Phú Hòa

Kết quả trên từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quân sự, chính quyền địa phương và gia đình chủ đất.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 TPHCM cũng nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ tích cực của phường Chánh Phú Hòa trong việc cung cấp thông tin, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chuyên môn triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Đại diện lãnh đạo Quân khu ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham gia.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn thông tin quá trình tiếp nhận nguồn tin về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ

Theo đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đoàn thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm và cầu siêu anh linh các liệt sĩ

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố và lực lượng chuyên môn tiến hành nghi thức động thổ, chính thức triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt tại khu vực.

Đoàn thực hiện nghi thức động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tập thể

Buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và địa phương đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần làm sáng tỏ thêm lịch sử, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Vào ngày 22-2-1966, các đơn vị Trung đoàn 1, Trung đoàn 3, thuộc Sư đoàn 9/Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), Tiểu đoàn 800 địa phương đã tập kích vào căn cứ Bông Trang - là nơi đóng quân của các đơn vị 2 Trung đội xe tăng M48 và Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn Hoàng Gia Úc. Trong trận đánh ấy, lực lượng ta chiến đấu, phá hủy, tiêu hao sinh lực địch, song một số chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Thương, tử sĩ được vận chuyển ra ngoài trận địa nhưng vẫn còn những đồng chí khác hy sinh chưa được vận chuyển, vẫn nằm lại chiến trường. Quân đội Mỹ sau đó đã thu gom, sang lấp một trong số các hố bom chôn tập thể đối với các đồng chí đã hy sinh.

Ngày 5-9-2025, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với phường Chánh Phú Hòa khảo sát thực địa tại khu vực Suối Bông Trang. Các lực lượng tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM sử dụng thiết bị máy rada xuyên đất tiến hành thăm dò nhằm phát hiện những dị thường sâu trong lòng đất. Qua khảo sát và đối chiếu với thực địa đã xác định được tọa độ và khu vực nghi ngờ hố chôn lấp hài cốt liệt sĩ tập thể là khu vực thuộc đất hộ gia đình bà Võ Thị Cúc, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa.

TÂM TRANG