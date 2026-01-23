Phường Gia Định: Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, đẩy mạnh sử dụng hàng Việt

Sáng ngày 23-1, tại khu phố 35, Ủy ban MTTQ phường Gia Định, TPHCM tổ chức chương trình “G ia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt thân thiện môi trường” . Hoạt động này được tổ chức định kỳ vào thứ 6 mỗi tuần.

Từ sáng sớm nhiều người đã đem sách báo cũ, pin cũ, chất thải nhựa đến trụ sở khu phố để đổi lấy những phần quà thiết thực như nước mắm, nước tương, mì tôm, dầu ăn... Cầm trên tay những phần quà ý nghĩa, ai cũng phấn khởi, thích thú.

Sôi nổi hoạt động trao đổi sách báo cũ, pin cũ… tại chương trình “Gia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt thân thiện môi trường”. Video: MINH HẢI

Đại diện ban tổ chức cho biết, mục đích của chương trình là làm cho môi trường sống được trong lành, giúp giảm thiểu bệnh tật; khu phố xanh, sạch mang lại tinh thần thoải mái, dễ chịu. Đồng thời, chương trình cũng hướng đến phát triển kinh tế bền vững; ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam sản xuất sản phẩm xanh và góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.

Bà con trao đổi sách báo cũ, pin cũ tại chương trình . Ảnh: MINH HẢI

Thời gian tới, phường Gia Định tiếp tục triển khai thêm một số các giải pháp, mô hình khác nhằm hướng tới mục tiêu "Gia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt thân thiện môi trường”.

Những phần quà hấp dẫn, thiết thực được "trao đổi" tại chương trình. Ảnh: MINH HẢI

Trước đó, ngày 16-1 chương trình cũng đã tổ chức tổ chức ở khu phố 36, thu hút hơn 215 lượt người dân tham gia, thu đổi được hơn 845kg sách báo các loại, 65kg nhựa và hơn 50 cục pin.

MINH HẢI