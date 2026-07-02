Sức sống cơ sở

Phường Gia Định ra mắt tuyến hẻm xanh-sạch-đẹp-an toàn

SGGPO

Sáng ngày 2-7, tại hẻm số 6 đường Nguyễn Huy Tưởng, UB MTTQ phường Gia Định (TPHCM) phối hợp với các đoàn thể tổ chức lễ ra mắt "Tuyến hẻm xanh-sạch-đẹp-an toàn”, nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh…

Tặng cây xanh cho các hộ dân trên tuyến hẻm số 6 đường Nguyễn Huy Tưởng
Tặng cây xanh cho các hộ dân trên tuyến hẻm số 6 đường Nguyễn Huy Tưởng

Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng 30 lá cờ Tổ quốc đến các hộ dân trên tuyến hẻm, tặng 40 chậu cây xanh và 20 bảng tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chủ động phòng ngừa cháy nổ trong khu dân cư.

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Lễ ra mắt tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ảnh:MINH HẢI

Trong lễ ra mắt, Đoàn phường còn ra mắt công trình cải tạo, sơn vẽ mảng tường tại hẻm số 6 với chủ đề “Dấu ấn Gia Định-50 năm rạng ngời thành phố mang tên Bác”. Những bức tranh không chỉ làm đẹp không gian công cộng mà còn tái hiện những hình ảnh đặc trưng của vùng đất Gia Định giàu truyền thống,

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Các đại biểu tham dự lễ ra mắt. Ảnh: MINH HẢI

Ngoài ra, ban tổ chức cũng phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 và Công an phường Gia Định tổ chức tuyên truyền, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân. Đồng thời tuyên truyền phòng chống tội phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.

MINH HẢI

Từ khóa

Phuường gia định TPHCM TP muôn sắc hoa hẻ xanh sạch đẹp

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