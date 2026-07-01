Ngày 1-7, phường Thông Tây Hội (TPHCM) tổ chức lễ công bố nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại khu phố và trao quyết định nhân sự, đồng thời ra mắt app “Bản đồ số khu phố” và các sản phẩm du lịch “Thông Tây Hội - Điểm đến văn hóa, hành trình trải nghiệm”.

Lãnh đạo phường Thông Tây Hội và đại diện Viettel ấn nút khởi động app "Bản đồ số khu phố". Ảnh: QUANG HUY

Theo Nghị quyết số 15 của HĐND phường, tổng số khu phố của phường Thông Tây Hội sau khi sắp xếp, tổ chức lại còn 31 khu phố và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-7.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội Nguyễn Thị Thu Hà trao quyết định cho các cán bộ khu phố. Ảnh: QUANG HUY

Tại lễ công bố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, các cán bộ khu phố cần tập trung thực hiện việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất theo đúng quy định. Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình dân cư, an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn; nâng cao năng lực quản trị cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của khu phố.

Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội Đào Thị My Thư trao quyết định cho các cán bộ khu phố. Ảnh: QUANG HUY

Dịp này, phường Thông Tây Hội ra mắt app “Bản đồ số khu phố”, có nhiều tiện ích về số hóa thông tin khu phố, hộ dân và cư dân trên địa bàn, hỗ trợ cập nhật, tra cứu và thống kê dữ liệu nhanh chóng, chính xác. Các thông tin cũng được quản lý tập trung, đồng bộ với các phân hệ phản ánh, truyền thông, dịch vụ công và ứng dụng người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tại địa phương.

Hướng dẫn người dân cài đặt app “Bản đồ số khu phố”. Ảnh: QUANG HUY

Bên cạnh đó, địa phương cũng đưa vào ứng dụng app “UBND phường Thông Tây Hội” với 9 tính năng như: Hệ thống quản lý phản ánh – kiến nghị; Hệ thống truyền thông chính quyền; Module dịch vụ công cơ bản; Dashboard báo cáo tổng hợp… Các hệ thống cho phép tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân từ nhiều kênh khác nhau như ứng dụng di động, cổng thông tin điện tử, website hoặc các điểm tiếp nhận trực tuyến của địa phương. Mọi phản ánh đều được tập trung quản lý trên một nền tảng thống nhất, giúp chính quyền dễ dàng theo dõi, phân công và giám sát quá trình xử lý.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội Nguyễn Thị Thu Hà trân trọng ghi nhận sự nỗ lực, tri ân những đóng góp tâm huyết của đội ngũ cán bộ khu phố đã luôn sát cánh cùng địa phương, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, bám sát địa bàn, làm tốt việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng...

QUANG HUY