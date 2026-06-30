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Xã Thường Tân: Công bố các ấp mới, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở

SGGPO

Ngày 30-6, xã Thường Tân (TPHCM) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sáp nhập, thành lập ấp mới; giải thể, thành lập tổ chức Đảng ở ấp; công bố cấp ủy, bí thư chi bộ, trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận và ra mắt đội ngũ cán bộ các ấp sau sắp xếp.

Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, sau khi sắp xếp, xã Thường Tân giảm từ 16 ấp xuống còn 9 ấp. Trong đó, giữ nguyên 3 ấp gồm Lạc An 1, Lạc An 2 và Cây Dừng; thành lập mới 6 ấp gồm Mỹ Lộc, Thường Lang, Tân Tịch, Lạc An 3, Lạc An 4 và Hiếu Liêm trên cơ sở sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính.

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Lãnh đạo xã Thường Tân trao quyết định chỉ định bí thư chi bộ các ấp sau sắp xếp

Cùng với việc công bố các quyết định thành lập chi bộ và chỉ định cấp ủy, địa phương cũng ra mắt đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận các ấp mới. Đây là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân ngay từ ngày đầu bộ máy mới đi vào hoạt động.

Dịp này, xã cũng chính thức kết thúc hoạt động của các Tổ nhân dân tự quản từ ngày 1-7-2026 theo quy định.

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Lãnh đạo xã Thường Tân trao quyết định công nhận trưởng các ấp mới

Đại diện Chi bộ ấp Thường Lang, ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành ấp cho biết, tập thể cán bộ ấp sẽ khẩn trương ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành.

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Thường trực Đảng ủy xã Thường Tân trao quyết định công nhận trưởng ban công tác mặt trận các ấp sau sắp xếp

Ghi nhận tại buổi lễ, nhiều người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở, kỳ vọng bộ máy mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tạo thuận lợi trong giải quyết công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Thường Tân, nhấn mạnh việc sắp xếp các ấp nhằm kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời đề nghị cấp ủy chi bộ, ban điều hành các ấp nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc phục vụ người dân.

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Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tân phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị công bố các quyết định về thành lập ấp mới và công tác cán bộ

Với sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Thường Tân kỳ vọng các ấp mới sẽ sớm đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

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