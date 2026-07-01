Dạy bơi miễn phí, giúp trẻ có mùa hè an toàn

Xã Phú Giáo (TPHCM) mở lớp dạy bơi miễn phí nhằm góp phần phòng chống đuối nước, bảo vệ an toàn và tạo sân chơi bổ ích cho các em trong những ngày hè.

Sáng 1-7, xã Phú Giáo tổ chức khóa dạy bơi miễn phí năm 2026 dành cho 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm trang bị kỹ năng bơi lội cho các em, phòng chống đuối nước trong dịp hè.

Xã Phú Giáo tổ chức khóa dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Các em được hướng dẫn các bài bơi cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống dưới nước, đồng thời được trang bị kiến thức phòng chống đuối nước và tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Đến với lớp học, các em được hướng dẫn những động tác làm quen với môi trường nước, kỹ thuật nổi, thở, đạp chân, quạt tay đến các kiểu bơi cơ bản và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Ngoài ra, các em còn được trang bị kiến thức về cách tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Các em nhỏ được dạy kỹ năng phòng chống đuối nước

Khóa học được chia thành 2 lớp, học luân phiên từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần với tổng thời lượng 12 buổi.

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