Sức sống cơ sở

Phường Phú Thạnh đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống chiếu sáng thông minh

SGGPO

Ngày 30-6, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Thạnh (TPHCM) cho biết địa phương đang triển khai chương trình chuyển đổi hệ thống chiếu sáng đô thị theo hướng thông minh, tiết kiệm năng lượng.

Phường Phú Thạnh đẩy mạnh thay thế, lắp đặt mới hệ thống đèn LED trên các tuyến đường, hẻm
Phường Phú Thạnh đẩy mạnh thay thế, lắp đặt mới hệ thống đèn LED trên các tuyến đường, hẻm

Đây là công trình “Dân vận khéo” của phường Phú Thạnh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Bước đầu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường thực hiện chuyển đổi hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại các tuyến hẻm thuộc khu phố 47 rồi tiếp tục thay thế, lắp đặt mới cho các tuyến đường, hẻm khác trên địa bàn toàn phường. Việc chuyển đổi này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng, tiết kiệm điện, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng địa bàn không ma túy.

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Phường Phú Thạnh vận động người dân thay thế, lắp đặt mới hệ thống đèn LED trên các tuyến đường, hẻm
THI HỒNG

Từ khóa

phường Phú Thạnh TPHCM Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Thạnh

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