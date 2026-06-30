Phường Phú Thạnh đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống chiếu sáng thông minh

Đây là công trình “Dân vận khéo” của phường Phú Thạnh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).
Bước đầu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường thực hiện chuyển đổi hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại các tuyến hẻm thuộc khu phố 47 rồi tiếp tục thay thế, lắp đặt mới cho các tuyến đường, hẻm khác trên địa bàn toàn phường. Việc chuyển đổi này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả chiếu sáng, tiết kiệm điện, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng địa bàn không ma túy.