Phường Thủ Đức đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Ngày 30-6, phường Thủ Đức (TPHCM) khánh thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh với hệ thống 71 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được bố trí tại các cửa ngõ, tuyến đường trọng điểm, khu dân cư, khu công cộng.

Lực lượng trực ban ghi nhận các dấu hiệu bất thường qua hệ thống camera. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Với hệ thống camera AI giám sát, trung tâm có khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, cảnh báo nguy cơ mất an ninh trật tự, vi phạm giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, quảng cáo trái phép, vi phạm vệ sinh môi trường cùng nhiều vấn đề dân sinh khác, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Các đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác vận hành, phát triển Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Theo bà Nguyễn Thị Mai Trinh - Chủ tịch UBND phường Thủ Đức, giai đoạn tiếp theo, trung tâm còn phát triển thêm các bảng điều khiển (dashboard) tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự đô thị, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Mặt khác, trung tâm sẽ nâng cấp hệ thống camera AI có tính năng phát hiện và cảnh báo cháy tự động. Khi ghi nhận dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ truyền tín hiệu ngay về trung tâm chỉ huy để lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xử lý, góp phần nâng cao năng lực phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo phường Thủ Đức tham quan Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết thông tin thêm, chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn phường đăng ký thực hiện 134 công trình, phần việc trên nhiều lĩnh vực, như: triển khai Đề án “Thủ Đức số”, “Thủ Đức xanh”; khánh thành 3 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo; xây dựng 6 căn nhà tình thương.

THU HƯỜNG