Phường Vũng Tàu thành lập 33 khu phố mới

Ngày 1-7, phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự các khu phố mới.

Tại hội nghị, phường Vũng Tàu công bố kết thúc hoạt động của 25 Chi bộ khu phố cũ; đổi tên 17 Chi bộ theo tên mới sau sắp xếp (đối với những khu phố giữ nguyên) và thành lập mới 16 Chi bộ (đối với những khu phố sáp nhập). Từ nay các chi bộ này được đặt tên theo số thứ tự.

Như vậy, sau sắp xếp, toàn phường Vũng Tàu hiện có 33 Chi bộ khu phố, giảm 9 so với trước. Tổng số đảng viên của các khu phố là 3.311 đảng viên.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu trao quyết định nhân sự mới cho các khu phố. Ảnh: QUANG VŨ

Tại lễ công bố và trao quyết định, đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đề nghị đội ngũ cán bộ khu phố tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Lãnh đạo phường Vũng Tàu cũng yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi ban điều hành khu phố, mỗi Ban Công tác Mặt trận chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy sức mạnh của các đoàn thể, của những người có uy tín trong cộng đồng, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng và khơi dậy tinh thần tự quản trong nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

QUANG VŨ