Khởi công sửa chữa, cải tạo 6 trường học tại phường Diên Hồng

Sáng 30-6, Phường Diên Hồng (TPHCM) tổ chức lễ khởi công sửa chữa, cải tạo 6 trường học. Đây là những công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh của địa phương.

Các dự án được khởi công gồm: Trường Mầm non Măng non II, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, Trường Mầm non 2/9, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh và Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Lãnh đạo phường Diên Hồng tặng hoa chúc mừng đại diện Ban giám hiệu của 6 trường học

Các dự án lần này sẽ tập trung sửa chữa, cải tạo nền, gạch lát hành lang, phòng học và các khu vực bị xuống cấp; sơn sửa tường và hoàn thiện các vị trí bị bong tróc, xuống cấp; sửa thay thế cửa các phòng học, chống thấm nhà vệ sinh, tầng mái; tháo dỡ, thay thế trần thạch cao tại các khu vực bị hư hỏng, thấm dột; bổ sung bình bọt phòng cháy chữa cháy và một số thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy, sinh hoạt chung của nhà trường. Tổng mức đầu tư cho 6 dự án là hơn 37,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo phường Diên Hồng cho biết, việc đầu tư, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học nhằm phục vụ công tác dạy và học được tốt hơn; cải thiện hình ảnh các cơ sở giáo dục trên địa bàn ngày càng khang trang, an toàn, thân thiện.

CẨM NƯƠNG