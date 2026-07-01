Phường Tăng Nhơn Phú và Thủ Đức ra mắt nhiều mô hình phục vụ người dân

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng và Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu trao quyết định đến Tổ phản ứng nhanh phòng chống thiên tai, ngập lụt

Tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất xử lý các điểm ngập; tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất tham gia ứng phó khi xảy ra thiên tai, sự cố; tham mưu Chủ tịch UBND phường quyết định các biện pháp cấp bách, huy động nguồn lực và tổ chức tiếp nhận, phân bổ nguồn hỗ trợ, cứu trợ theo thẩm quyền. Tổ cũng thực hiện công tác truyền tin, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 1 năm thành lập phường Tăng Nhơn Phú

Dịp này, phường Tăng Nhơn Phú cũng công bố nghị quyết của HĐND phường về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố trên địa bàn. Theo đó, từ 86 khu phố được sắp xếp còn 45 khu phố, gồm 75 khu phố được sắp xếp lại và 11 khu phố giữ nguyên. Phường cũng trao quyết định thành lập 21 câu lạc bộ, đội, nhóm lĩnh vực văn hóa - thể thao hoạt động trên địa bàn.

Trong khuôn khổ buổi lễ còn diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề "Tăng Nhơn Phú vững bước cùng Thành phố mang tên Bác", giới thiệu những dấu mốc lịch sử, thành tựu nổi bật của TPHCM và quá trình phát triển của địa phương sau 1 năm thành lập.

*Cùng ngày, phường Thủ Đức ra mắt Đề án "Thủ Đức số" - Xây dựng phường Thủ Đức thông minh, hiện đại, kết nối và phục vụ người dân; khánh thành Không gian triển lãm số "Phường Thủ Đức - 1 năm hình thành và phát triển".

Lãnh đạo phường Thủ Đức thực hiện nghi thức ra mắt Đề án "Thủ Đức số"

Đề án "Thủ Đức số" được xây dựng trên nền tảng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đề án tập trung đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin; phát triển hạ tầng viễn thông; xây dựng hệ thống giám sát, phân tích hình ảnh và cảnh báo thông minh; đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến; số hóa dữ liệu 3D các công trình, địa điểm tiêu biểu, phát triển nền tảng du lịch số và các tiện ích tra cứu, tương tác thông minh.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết và Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh tặng Giấy khen đến các tập thể

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THU HƯỜNG