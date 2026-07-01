Tuyên truyền bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí trên biển

Hội nghị có sự tham dự của Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM; đại diện Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng hơn 80 chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá và ngư dân đang hoạt động trên địa bàn.

Cán bộ tuyên truyền Đồn Biên phòng Bình Châu thông tin tại chương trình

Tại hội nghị, cán bộ tuyên truyền Đồn Biên phòng Bình Châu, thông tin tình hình, kết quả triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp; đồng thời phổ biến các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, quy định về thiết bị giám sát hành trình tàu cá, ghi và nộp nhật ký khai thác, khai báo sản lượng thủy sản qua cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản và các chế tài xử lý vi phạm.

Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh yêu cầu ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ trong suốt quá trình khai thác, thực hiện đầy đủ thủ tục xuất, nhập bến. Qua đó, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Đại diện Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn giải đáp các ý kiến, thắc mắc của ngư dân, chủ phương tiện liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển

Cũng tại chương trình, đại diện Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn giới thiệu tổng quan hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển, vai trò của các công trình khí biển đối với an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời phổ biến các quy định về bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí theo quy định của Chính phủ.

Thông qua hình ảnh, video tư liệu trực quan và các tình huống thực tế, ngư dân được hướng dẫn nhận diện hành lang an toàn đường ống dẫn khí biển, các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến công trình, biện pháp phòng ngừa, xử lý sự cố.

Các chủ phương tiện được khuyến cáo không thả neo, không khai thác thủy sản bằng hình thức cào đơn, cào đôi trong khu vực an toàn; đồng thời hướng dẫn cài đặt tọa độ đường ống dẫn khí trên thiết bị định vị GPS để chủ động phòng tránh vi phạm.

MẠNH THẮNG