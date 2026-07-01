Sức sống cơ sở

Chi tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 4 TPHCM

Ngày 1-7, UBND xã Tân An Hội (TPHCM) tổ chức công bố quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  đối với dự án thành phần 1-3 thuộc Vành đai 4 TPHCM và mời người dân bị ảnh hưởng bởi dự án để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần 1-3 thuộc Vành đai 4 TPHCM nhận quyết định chi trả tiền bồi thường. Ảnh: TH
Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần 1-3 thuộc Vành đai 4 TPHCM nhận quyết định chi trả tiền bồi thường. Ảnh: TH

Dự án thành phần 1-3 đi qua xã Nhuận Đức và xã Tân An Hội với tổng chiều dài khoảng 16,7km. Riêng đoạn qua xã Tân An Hội dài khoảng 6,1km, có 826 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích dự kiến thu hồi hơn 97 ha và tổng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 2.503 tỷ đồng.

1.jpg
Hội nghị công bố quyết định và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 1-3 thuộc dự án Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: TH

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp về đất đai và tài sản trên đất của người dân đều đã được xem xét, giải quyết thỏa đáng theo đúng quy định hiện hành. Từ đó, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Trong ngày, xã đã thực hiện các thủ tục và chi trả tiền bồi thường cho 28 trường hợp với tổng số tiền hơn 75,8 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tân An Hội, Đường Vành đai 4 TPHCM là dự án trọng điểm quốc gia, kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây Nguyên. Đây là tuyến giao thông đường bộ kết nối các đô thị, khu công nghiệp trong vùng, tạo liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi công trình hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không.

2.jpg
Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tân An Hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH
Tin liên quan
THANH HIỀN - CÔNG MẠNH

Từ khóa

bồi thường vành đai 4 giao thông đất đai quyết định bồi thường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn