Chi tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 4 TPHCM

Ngày 1-7, UBND xã Tân An Hội (TPHCM) tổ chức công bố quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thành phần 1-3 thuộc Vành đai 4 TPHCM và mời người dân bị ảnh hưởng bởi dự án để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thành phần 1-3 thuộc Vành đai 4 TPHCM nhận quyết định chi trả tiền bồi thường. Ảnh: TH

Dự án thành phần 1-3 đi qua xã Nhuận Đức và xã Tân An Hội với tổng chiều dài khoảng 16,7km. Riêng đoạn qua xã Tân An Hội dài khoảng 6,1km, có 826 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích dự kiến thu hồi hơn 97 ha và tổng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 2.503 tỷ đồng.

Hội nghị công bố quyết định và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 1-3 thuộc dự án Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: TH

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp về đất đai và tài sản trên đất của người dân đều đã được xem xét, giải quyết thỏa đáng theo đúng quy định hiện hành. Từ đó, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Trong ngày, xã đã thực hiện các thủ tục và chi trả tiền bồi thường cho 28 trường hợp với tổng số tiền hơn 75,8 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tân An Hội, Đường Vành đai 4 TPHCM là dự án trọng điểm quốc gia, kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây Nguyên. Đây là tuyến giao thông đường bộ kết nối các đô thị, khu công nghiệp trong vùng, tạo liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi công trình hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tân An Hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

THANH HIỀN - CÔNG MẠNH