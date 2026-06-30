Sau sắp xếp, phường Bình Hưng Hoà giảm 29 khu phố

Sau sắp xếp khu phố, phường Bình Hưng Hoà (TPHCM) giảm từ 81 khu phố hiện hữu còn 52 khu phố mới. Các khu phố sau sắp xếp, tổ chức lại chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-7.

Chiều 30-6, phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) tổ chức lễ công bố nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại khu phố và trao quyết định nhân sự khu phố trên địa bàn phường. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hoà Nguyễn Việt Quế Sơn trao các quyết định nhân sự. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Nghị quyết của HĐND phường Bình Hưng Hoà về việc sắp xếp, tổ chức lại các khu phố trên địa bàn, toàn phường từ 81 khu phố hiện hữu giảm còn 52 khu phố mới, mỗi khu phố mới có quy mô từ trên 900 đến khoảng 1.600 hộ gia đình. Các khu phố sau sắp xếp, tổ chức lại chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-7-2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao các quyết định nhân sự. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để các khu phố mới nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả ngay từ ngày đầu triển khai, tại lễ công bố, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà Nguyễn Anh Cường đề nghị, các Trưởng khu phố cần tập trung thực hiện việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất theo đúng quy định.

Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình dân cư, an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn; nâng cao năng lực quản trị cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của khu phố.

VĂN MINH