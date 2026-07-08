Phường Hòa Bình đối thoại với 500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Ngày 8-7, UBND phường Hòa Bình (TPHCM) đã có buổi đối thoại với hơn 500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội nghị cũng là dịp để cơ quan chức năng địa phương lắng nghe và trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh thực hiện chính sách pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội, chuyển đổi số và kết nối ngân hàng, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch UBND phường Hòa Bình Cao Hoàng Khương cam kết luôn đồng hành, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình Cao Hoàng Khương cam kết luôn đồng hành, tạo môi trường thuận lợi nhất và đẩy mạnh cải cách hành chính để hỗ trợ các hộ cá thể chuyển đổi mô hình, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn

Trình bày chuyên đề về bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Phạm Công Trúc - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cơ sở Bình Thới nhấn mạnh đến quy định mới của Luật BHXH 2024, đặc biệt là việc mở rộng đối tượng tham gia bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động, mức đóng BHXH, BHYT hiện nay tổng cộng là 33% cùng các chế độ ốm đau, thai sản. Riêng mức hưởng BHYT từ ngày 1-7-2026, khi khám trái tuyến ngoại trú tăng từ 0% lên 50% tại các cơ sở y tế cấp cơ bản và chuyên sâu.

Đại diện hộ kinh doanh trao đổi với các cơ quan chức năng trong phần đối thoại

Phổ biến các quy định mới về chính sách thuế, bà Vũ Thanh Bình, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế cơ sở 11 TPHCM lưu ý: Việc phân loại 4 nhóm hộ kinh doanh từ năm 2026 để áp dụng mức thuế và sổ sách phù hợp.

Về mức giảm trừ gia cảnh mới đối với các hộ kinh doanh sẽ tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp mới thành lập. Hộ kinh doanh cũng được yêu cầu xác thực sinh trắc học trên ứng dụng eTax Mobile để tăng tính bảo mật khi sử dụng hóa đơn điện tử. Các hộ kinh doanh cần hoàn thành thông báo số tài khoản ngân hàng và nộp hồ sơ khai thuế quý II trước thời hạn chót 31-7-2026.

Trong khi đó, trình bày về sở hữu trí tuệ, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Bình đã công bố chương trình hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký nhãn hiệu năm 2026 cho 20 - 25 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sớm nhất. Đây là nỗ lực của phường Hòa Bình nhằm giúp các thương hiệu địa phương xác lập quyền sở hữu hợp pháp và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh Ông Đoàn Huỳnh Xuân Thưởng, Phó Chủ tịch UBND phường khẳng định, địa phương luôn ưu tiên giải quyết các vấn đề kinh tế và đồng hành cùng bà con. Phường sẽ cung cấp đầu số điện thoại để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi cần thiết.

MAI HOA