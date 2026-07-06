Từng bước giải quyết thủ tục tại nhà cho dân

Từ những mô hình “hành chính tại nhà”, “dịch vụ công tại ấp”, nhiều phường, xã ở TPHCM đang từng bước đưa thủ tục hành chính đến tận nhà giải quyết, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, góp phần thay đổi thói quen tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Dịch vụ công tận ấp, tại nhà

Chiều tối một ngày giữa tuần đầu tháng 7, khi vừa hết giờ làm việc tại cơ quan, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm lại bắt đầu một ca làm việc mới ngoài giờ hành chính. Điểm đến là gia đình bà Lê Thị Ngọc Cẩm và gia đình ông Đỗ Minh Tuấn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ) đang có nhu cầu thực hiện thủ tục liên quan đến sửa chữa nhà ở, cấp giấy phép xây dựng, cải tạo nhà ở.

Công chức phường Bến Thành đến nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký

Trong không gian sinh hoạt của từng hộ dân, “quầy tiếp nhận” được mở ra đơn giản nhưng hiệu quả. Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng; sửa chữa, cải tạo nhà ở; trao đổi cụ thể về thành phần hồ sơ, cách kê khai thông tin, trình tự thực hiện thủ tục và các quy định liên quan đến dự án.

Được hướng dẫn từng thành phần hồ sơ tại nhà, bà Lê Thị Ngọc Cẩm bày tỏ sự hài lòng về cách làm chủ động, gần gũi của chính quyền xã. Theo bà Cẩm, việc được hướng dẫn ngay tại nhà, ngoài giờ hành chính giúp bà giảm áp lực đi lại, chờ đợi; đồng thời tạo sự yên tâm cho người dân vì hồ sơ được chuẩn bị đúng ngay từ đầu.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm, cho biết, trung tâm thực hiện hỗ trợ thủ tục hành chính ngoài giờ tại nhà (từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ 5 hàng tuần trong tháng 7-2026) cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Lê Quang Đạo. Việc chọn khung giờ ngoài hành chính cho thấy sự linh hoạt trong phục vụ, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lao động của người dân.

Cùng mục tiêu tạo sự thuận tiện cho người dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Mỹ đang triển khai mô hình “Chứng thực chữ ký tại nhà”. Khi tiếp nhận yêu cầu của người dân, nhất là người thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong việc đi lại, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã sẽ đến tận nhà để hỗ trợ người dân vào sáng thứ 3, sáng thứ 5 hàng tuần và ngoài ngoài giờ hành chính.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thái Mỹ thông tin, đa số trường hợp chứng thực chữ ký chủ yếu để thực hiện nội dung ủy quyền nhận tiền các chế độ, trợ cấp, lương hưu, bảo trợ xã hội. Mô hình nhằm hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã.

Nâng chất lượng phục vụ

Từ tháng 6 đến nay, cứ mỗi cuối tuần, điểm sinh hoạt cộng đồng của các khu phố ở phường An Hội Đông, TPHCM trở nên nhộn nhịp khi đội hình “Mùa hè số” Đoàn phường cùng Trung tâm phục vụ hành chính công của phường đến hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và nhận giấy hẹn trả kết quả mà không cần lên Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, bà Nguyễn Thị Xuân (khu phố 24, phường An Hội Đông) rất vui mừng. Theo bà, mô hình đoàn viên, cán bộ phường về tận khu phố hướng dẫn sử dụng dịch vụ công giúp người dân thuận tiện hơn.

Tại xã Hóc Môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã cũng đang triển khai mô hình “Dịch vụ công tại ấp”. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn, chia sẻ, mô hình tập trung hỗ trợ 11 dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực hộ tịch, xây dựng, đất đai, tư pháp, văn hóa - xã hội.

Lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ sở hướng dẫn người dân thao tác trên thiết bị di động cá nhân, tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ và sử dụng các ứng dụng số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, mô hình đã hỗ trợ hàng trăm lượt người dân thực hiện các thủ tục hành chính, nhiều hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử. Mô hình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Người lớn tuổi bày tỏ sự hài lòng vì được hướng dẫn tận tình, chu đáo ngay tại nơi cư trú; những người chưa thành thạo công nghệ cũng được hỗ trợ từng bước, từ tạo tài khoản đến hoàn tất hồ sơ.

Những mô hình mang thủ tục hành chính đến gần dân minh chứng cho cải cách hành chính đang từng bước đi vào thực chất, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Điều đó cho thấy sự thay đổi trong tư duy phục vụ, chính quyền đang chủ động đến với người dân để giải quyết hồ sơ, hướng dẫn, đồng hành, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

ĐÔNG SƠN