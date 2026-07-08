Phường Xuân Hòa nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sáng 8-7, Đảng bộ phường Xuân Hòa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế phường Xuân Hòa (TPHCM) tiếp tục duy trì ổn định. Phường đã hoàn thành rà soát 100% cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường. Qua kiểm tra, không phát sinh trường hợp xây dựng không phép, sai phép thuộc thẩm quyền quản lý...

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa

6 tháng cuối năm, phường tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải ngân.

Phường cũng phấn đấu hoàn thành việc đồng bộ biển số nhà, bảng hiệu và giá treo cờ theo địa giới hành chính mới; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; xử lý dứt điểm các điểm tồn tại kéo dài.

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, phường dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn 1 mô hình IOC và các ứng dụng AI hỗ trợ công tác quản lý, điều hành; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân.

LÊ VĨNH - CẨM NƯƠNG