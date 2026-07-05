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Hố nước ô nhiễm, bốc mùi trên đường Cô Giang (phường Vũng Tàu)

SGGPO

Phản ánh đến Báo SGGP, người dân khu phố 20 (phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết, có một hố nước trên đường Cô Giang gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường.

Chiều 4-7, có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo SGGP ghi nhận, sau gần 2 năm thi công, tuyến đường Cô Giang (phường Vũng Tàu, TPHCM) vẫn chưa hoàn thiện. Hiện, mặt đường còn nham nhở, nhiều vị trí chưa được thảm nhựa, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, hố ga được thi công cao hơn mặt đường khiến nước mưa không thể thoát xuống hệ thống cống, tạo thành những vũng nước lớn tồn đọng nhiều ngày. Nước chuyển màu xanh rêu, đọng rác và cặn bẩn, mùi hôi khó chịu, mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh.

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Hố nước nổi váng màu xanh, bốc mùi hôi trên đường Cô Giang (phường Vũng Tàu, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Theo người dân địa phương, tình trạng này đã kéo dài từ tháng 4 đến nay nhưng vẫn chưa được khắc phục.

QUANG VŨ

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Đường Cô Giang Nguyễn Thị Giang Báo SGGP Nước tù Hố ga Nham nhở Ổ voi Mặt đường Ô nhiễm

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